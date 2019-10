Esporte Ecival Martins confirma atraso de salários no Vila: “pretendo solucionar o quanto antes” Presidente do Tigre explicou que 10% dos salários dos jogadores de agosto e o mês de setembro ainda serão quitados pela direção colorada. Funcionários do clube não estão com atrasos salariais

A crise no Vila Nova segue complicada. Além do time figurar na zona de rebaixamento da Série B, a equipe é a 17ª colocada com 30 pontos, agora, o estafe executivo do clube lida com atrasos de salários dos jogadores. A informação foi confirmada pelo POPULAR junto ao presidente Ecival Martins. Segundo o dirigente colorado, 10% dos salários do mês de agosto e todos o...