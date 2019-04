Esporte Ecival lamenta postura de Brunão: "O cavalo passou e ele virou as costas" Presidente do Vila Nova comenta ausência de zagueiro, que não apareceu para treinamento de sábado e também não se reapresentou com o elenco na terça-feira. Zagueiro segue com futuro indefinido

O zagueiro Brunão segue com o futuro indefinido no Vila Nova. O prata da casa não apareceu para treinar no último sábado, abrindo uma crise com a comissão técnica e diretoria colorada. O jogador era esperado para se reapresentar com o restante do elenco na terça-feira, mas também se ausentou. A ausência do zagueiro de 22 anos se tornou mais grave após o cort...