Esporte Ecclestone revela conversa com Vettel: 'Penso que ele quer ir para a Mercedes' Segundo o britânico de 89 anos, o ex-piloto da Ferrari sonha com a possibilidade de ir para a Mercedes e ter um duelo com o inglês Lewis Hamilton em igualdade de condições

Bernie Ecclestone, que comandou a Fórmula 1 por décadas, revelou, neste domingo, que teve uma conversa com o piloto alemão Sebastian Vettel. Segundo o britânico, de 89 anos, o ex-piloto da Ferrari sonha com a possibilidade de ir para a Mercedes e ter um duelo com o inglês Lewis Hamilton em igualdade de condições. "Eu conversei há pouco com o Vettel, e acredito que de...