Esporte E os jovens? No Atlético-GO, todos vão estudar tática Garotos da base foram dispensados, mas cumprem cartilha de treinos e vão analisar vídeos durante paralisação das atividades

Como ocorre com a equipe principal, nas categorias de base do Atlético-GO, os jovens acompanham planilha de treinos físicos preparada pela comissão técnica durente a paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. A partir da próxima semana, os atletas receberão material, no grupo de Whatsapp, para aproveitarem o período e partirem para outra etapa - a da pa...