A Juventus informou neste sábado que o argentino Paulo Dybala testou positivo para o novo coronavírus. O clube afirmou que o jogador está bem, não apresenta sintomas e se mantém em isolamento voluntário em sua casa desde o dia 11 de março. Ele está sendo monitorado pelos médicos.



Dybala é o terceiro jogador da Juventus infectado pela covid-19. Além dele, o meia francês Blaise Matuidi e o zagueiro italiano Daniele Rugani também foram diagnosticados com a doença.



"Gostaria de comunicar a todos que acabei de receber os resultados do teste para a Covid-19 e tanto eu quanto Oriana (esposa) demos positivo. Por sorte nos encontramos em perfeito estado. Agradeço a todos pelas mensagens", escreveu o argentino em suas redes sociais.



Os jogadores da Juventus estão confinados em suas casas, já que os treinamentos foram cancelados diante da suspensão do Campeonato Italiano e de todas as competições europeias em razão da pandemia.



A Itália é o segundo país com maior número de casos da covid-19. São mais de 53 mil infectados, atrás apenas da China (81 mil). O país europeu é o primeiro em número de mortes. São quase 5 mil óbitos, sendo 793 confirmados apenas nas últimas 24 horas, um recorde desde o dia em que o primeiro caso foi contabilizado, segundo dados da Proteção Civil. A região da Lombardia é a mais afetada.



Neste sábado, a Itália completou um mês desde a primeira morte por coronavírus. Desde o dia 10 de março, todo o país está em confinamento. Negócios não essenciais foram fechados, viagens foram autorizadas apenas por razões profissionais ou imperativas, e as reuniões estão proibidas.