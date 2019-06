Esporte Duro golpe para zagueiro do Goiás Destaque, David Duarte sofre ruptura de ligamento do joelho e perde resto da temporada

O Goiás terá de lidar com um desfalque que não constava nos planos. O zagueiro David Duarte, prata da casa, teve o rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora do restante da temporada. Além de forçar a diretoria a ir ao mercado para buscar nova opção para o setor defensivo, o jogador puxa a lista de possíveis desfalques do clube para o...