A pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, pode ter parado a Liga dos Campeões da Europa, adiado a Eurocopa e impactado o Campeonato Paulista. Mas nem todos os países do mundo decidiram mexer com os calendários no futebol. Segundo levantamento feito pela reportagem, seis ligas nacionais continuam em atividade pelo planeta, algumas delas até mesmo com presença de torcida nas partidas deste fim de semana.



Em Angola, o campeonato do país africano continua normalmente, porém com os portões fechados. A rodada do fim de semana teve somente duas partidas adiadas por causa da pandemia, porém os líderes da competição atuaram normalmente. O Atlético Petróleo, de Luanda, ganhou fora de casa do Onze Bravos por 3 a 0. Angola registrou até o momento dois casos da doença e nenhuma morte.



Na Austrália, após várias discussões entre dirigentes locais, o campeonato continuará normalmente, mas com os portões fechados. De sexta-feira para cá, foram disputados quatro partidas. A organização só vai repensar em uma possível suspensão a partir de abril, data prevista para a fase eliminatória. A Austrália tem 1,7 mil casos da doença e sete mortes confirmadas.



A liga da Bielo-Rússia é a única da Europa que ainda está em atividade. O torneio começou no último dia 19, após o fim do período mais rigoroso do inverno. Até agora os times disputaram apenas a primeira rodada. Os jogos seguintes serão no próximo final de semana. A disputa tem sido com os portões abertos. Uma curiosidade é que o presidente do país, Alexander Lukashenko, brincou semanas atrás com a pandemia. "Quem trabalha com o trator não fala em vírus", disse. Antiga república soviética, a Bielo-Rússia tem até agora 76 casos confirmados da doença e nenhuma morte.



No Burundi, o país africano teve no fim de semana um clássico entre os dois primeiros colocados da tabela de classificação: Le Messager Ngozi e Musongati. Os dois empataram por 1 a 1, com presença de público no estádio. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país não tem casos confirmados da doença.



Em Myanmar, uma das poucas nações ainda sem registros da doença, teve rodada inclusive nesta segunda-feira. A liga local continua normalmente. No jogo mais importante da rodada, o líder Hantharwady United venceu por 4 a 2 o Zwekapin United e assegurou a liderança na tabela de classificação.



Por fim, na Nicarágua, país da América Central onde há somente dois casos confirmados, a rodada do final de semana teve uma cena diferente. O líder da competição, o Cacique Diriangén, entrou em campo com máscaras para a partida antes da vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Ocotal. As partidas locais têm sido disputadas com os portões fechados.