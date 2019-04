Esporte Durant brilha, Warriors arrasam Clippers e fazem 2 a 1 nos playoffs da NBA Nos outros jogos da rodada, Spurs e 76ers venceram Nuggets e Nets, respectivamente, e também lideram as séries por 2 a 1

O Golden State Warriors se vingou da inesperada derrota em casa de virada na última terça-feira e massacrou o Los Angeles Clippers na casa do adversário. Kevin Durant liderou o time da Califórnia no triunfo por 132 a 105, que deixou os Warriors com 2 a 1 no placar da série dos playoffs da NBA. Depois da virada da última terça, a maior da história dos playoffs da...