Esporte Duplas vencem no quali e Brasil terá 9 times em etapa chinesa do vôlei de praia Os torneios do Circuito Mundial são divididos em estrelas. Jinjiang é o quarto torneio nível quatro estrelas disputado em 2019. Outros cinco desta categoria serão realizados até o final do ano. com distribuição de cerca de R$ 1,2 milhão em prêmios para todos os times em disputa, sendo cerca de R$ 80 mil para a dupla campeã de cada naipe. A competição também dará 800 pontos aos campeões em cada naipe

O vôlei de praia do Brasil começou muito bem a etapa de Jinjiang, na China, que é de nível quatro estrelas, do Circuito Mundial. As duas duplas inscritas no qualifying - Alison/Álvaro Filho e Talita/Taiana - venceram os seus jogos nesta quarta-feira e avançaram à fase de grupos, fazendo com que o País tenha nove times na principal fase da competição. Alison e Álvaro Fi...