Duplas masculinas vencem estreia e Brasil segue 100% no Mundial de Vôlei de Praia

O vôlei de praia do Brasil continua com uma campanha perfeita no Mundial da modalidade, que está sendo disputado na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Depois de seis vitórias em seis jogos - quatro na chave feminina e duas na masculina - na sexta-feira, neste sábado quem começou bem a competição foram as duplas formadas por Evandro/Bruno Schmidt e André Stein/George. ...