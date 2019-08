Esporte Duplas brasileiras são derrotadas em finais da etapa de Moscou do vôlei de praia Brasil encerra sua participação no campeonato com duas medalhas de prata

As duplas brasileiras acabaram sendo derrotadas neste domingo, nos naipes masculino e feminino, nas finais da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Uma delas foi a formada por Alison e Álvaro Filho, perderam a decisão para Aleksandrs Samoilovs e Janis Smedins, da Letônia, na capital russa, palco da competição de nível quatro estrelas no calendário da e...