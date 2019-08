Esporte Dupla goiana conquista dobradinha da natação no Parapan de Lima Vanilton Nascimento Filho conquista ouro e Ruiter Gonçalves Silva fica com a prata nos 100m borboleta S9

A natação goiana conquistou dobradinha neste domingo (25) nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. Vanilton do Nascimento Filho subiu no lugar mais alto do pódio, seguido de Ruiter Gonçalves Silva, na prova dos 100m estilo borboleta, na categoria S9 (para pessoas com lesão na medula próximo ao S1, pólio com restrição em uma das pernas, amputação na região acima do joelho o...