Esporte Dupla ganha destaque após mudanças de Vagner Mancini O ex-treinador do Atlético-GO, deu chances aos atletas, que se encaixaram no modelo de jogo do profissional e tem sequência com Eduardo Souza

Chico e Janderson foram decisivos na vitória do Atlético-GO sobre o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Chico, pelo belo gol marcado, no chute da entrada área, enquanto Janderson foi importante pela participação direta na jogada, ao fazer fila e driblar cinco adversários, da linha lateral até o outro lado do campo. Ambos não são artilheiros do Dragão na Série A, mas si...