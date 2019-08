Esporte Dupla experiente para melhorar os números ofensivos do Goiás Técnico Ney Franco estuda escalar Kayke e Rafael Moura, juntos, contra o Internacional em tentativa de solucionar escassez de gols do ataque alviverde

Pela primeira vez, Kayke e Rafael Moura podem iniciar uma partida juntos pelo Goiás no Campeonato Brasileiro. Escalando os dois jogadores, o técnico Ney Franco espera ter um ataque habilidoso, experiente e, consequentemente, com finalizações de maior qualidade. Com 14 gols marcados em 15 jogos na competição nacional, o clube esmeraldino precisa de 12 chutes para marcar um ...