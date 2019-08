Esporte Dupla dourada brilha e Brasil chega a cinco medalhas na canoagem slalom

O Brasil encerrou a sua participação na canoagem slalom nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, com cinco pódios. Graças à dupla dourada Ana Sátila e Pepê Gonçalves, que conquistaram duas medalhas de ouro cada um neste domingo (4). Ana ganhou no C1 e no K1 Extremo. Já Pepê foi o primeiro no Extremo e também no K1. “Esse dia vai ficar guardado na memória para o r...