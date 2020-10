Esporte Dupla disputa posição no Atlético-GO Com suspensão de Ferrareis, os meias Matheus Vargas e Matheuzinho são opções para o duelo deste sábado (17) contra o Athetico-PR

O Atlético-GO terá pelo menos duas mudanças para encarar o Athetico-PR, neste sábado (17), no Estádio Olímpico. Na lateral-esquerda, Natanael será titular já que Nicolas não pode atuar, por força de contrato. Os direitos econômicos do jogador pertencem ao Furacão. No ataque, Ferrareis está suspenso: Matheuzinho e Matheus Vargas disputam posição. Caso Matheuz...