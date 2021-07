Esporte Dupla desfalca o Vila Nova contra o CRB, no domingo (18) Arthur Rezende e Renato receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam o time alagoano, pela 12ª rodada da Série B

O volante Arthur Rezende e o zagueiro Renato serão desfalques no Vila Nova para o jogo contra o CRB. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Brasil de Pelotas e não será utilizada na partida válida pela 12ª rodada da Série B, que será disputada no estádio Rei Pelé, no domingo (18), a partir das 20h30. O volante ficará de fora do ...