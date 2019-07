Esporte Dupla decide classificação para o Brasil, mas prefere dividir méritos com grupo Gabriel Jesus e Roberto Firmino participaram diretamente dos dois gols sobre a Argentina

Se o ataque da seleção brasileira funcionou contra a Argentina, Gabriel Jesus e Roberto Firmino são responsáveis diretos por isso. A dupla participou da construção dos dois gols na vitória por 2 a 0, no Mineirão. Os atacantes, no entanto, preferiram dividir os louros com toda a equipe. No primeiro tempo, Roberto Firmino deu assistência para Gabriel Jesus marcar. Na eta...