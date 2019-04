Esporte Dupla de zaga titular enxerga evolução da defesa do Vila Nova Para o zagueiro Wesley Matos, a equipe vem evoluindo defensivamente com o trabalho de Eduardo Baptista

Apesar de ter vencido o Bragantino-PA por 2 a 0, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o Vila Nova teve dificuldades de criação ofensiva. Sem muitas oportunidades de gol com a bola rolando, o Tigre foi salvo pela marcação de dois pênaltis, que foram convertidos e construíram a vitória colorada. Por outro lado, o sistema defensivo funcionou bem, e praticamente não ...