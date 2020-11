Esporte Dupla de técnicos do Goiás tem longa parceria e divergências construtivas Augusto César e Glauber Ramos começaram a trabalhar juntos há 12 anos e pensam futebol de formas distintas

Após a demissão do técnico Enderson Moreira, que comandou o time nos últimos dez jogos do Goiás e não conseguiu vencer, a diretoria esmeraldina apostou em uma solução caseira. O time será comandado pela dupla composta por Augusto César e Glauber Ramos, respectivamente técnico e auxiliar do time sub-20. Os dois trabalham juntos há vários anos e revelam que existe muito e...