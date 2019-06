Esporte Dupla de Ribeirão Preto chega à frente na 3ª etapa da prova A vitória foi de Rafael de Mattos Andriato e, em 2º lugar, ficou Cristian Egídio - ambos da cidade paulista. Marco Aurélio dos Santos, da equipe West Bike, de Foz do Iguaçu (PR), chegou em 3º

Sob vento frio e temperatura amena, a 3ª etapa da 16ª Volta Ciclística de Goiás teve dois atletas disputando a liderança da prova, na manhã desta quinta-feira (6), na disputa de estrada no Caldas Novas/Pires do Rio/Caldas, com 110 km. No final, a vitória foi de Rafael de Mattos Andriato e, em 2º lugar, ficou Cristian Egídio - ambos de Ribeirão Preto. Marco Aurélio dos S...