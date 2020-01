Esporte Dupla de reforços do Goiás realiza exames médicos Uruguaio Juan Pintado e Sandro passaram a tarde em uma clínica da capital. Volante inicia atividades na próxima segunda (20)

O elenco do Goiás passa a contar com o lateral direito Juan Pintado e o volante Sandro. A dupla chegou em Goiânia nesta sexta-feira (17) e realizou exames médicos na Clínica do Esporte durante o período vespertino. O lateral direito uruguaio, de 22 anos, chegou na capital durante a madrugada. Assinou contrato até o fim da temporada 2020, emprestado pelo Juventud/URU. Já o v...