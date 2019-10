Esporte Dupla coloca reação na Série A à prova em Goiânia Goiás tem 2ª melhor campanha no returno e enfrenta o CSA, que tem o 6º melhor desempenho no período

Para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Goiás volta a campo na tarde deste sábado (12). A partir das 17 horas, no Serra Dourada, enfrentará o CSA, que também vive um momento de recuperação no torneio nacional. O clube esmeraldino tem a segunda melhor campanha do returno, com 80% de aproveitamento, resultado de quatro triunfos em cinco jogos ...