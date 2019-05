Esporte Dupla alvinegra busca reabilitação na Série A Pressionados, Vasco e Corinthians desafiam equipes do Sul para deixar má fase na temporada

Dono de cinco títulos do Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo, aos 67 anos, vai estrear no comando do Vasco neste domingo (19), diante do Avaí, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico já colocou peso no seu primeiro compromisso à frente do time, que envolve os dois piores clubes da competição. Ele ressaltou a importância de a equipe obter a primeir...