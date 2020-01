Esporte Dupla é regularizada no Goiás e fica à disposição para estrear Mike e Juan Pintado tiveram seus respectivos contratos publicados no BID e estão liberados para jogar pelo time esmeraldino. Lateral deve ser relacionado para o clássico

Mais duas contratações do Goiás estão liberadas para atuar pelo clube esmeraldino. O atacante Mike, anunciado como reforço nesta sexta-feira (31), e o lateral uruguaio Juan Pintado tiveram nomes publicados no BID da CBF e já podem jogar pela equipe alviverde. O lateral direito deve ser relacionado para o clássico contra o Vila Nova, no domingo. Já o atacante não...