Esporte Duelo goiano entre Aparecidense e Goiânia esquenta rodada na Série D Clubes estão embalados após reação na 2ª rodada do Grupo 5 da competição nacional

Aparecidense e Goiânia decepcionaram na estreia na Série D do Brasileiro. Ambos foram derrotados na 1ª rodada, mas conseguiram se recuperar no último fim de semana, com vitórias sobre os adversários que enfrentaram pelo Grupo 5 da 1ª fase competição. Além de vitoriosos, melhoraram a posição na chave e disputam, na tarde desta quarta-feira (30), jogo importante para meta de cl...