Esporte Duelo entre Corinthians e Flamengo tem rodada tripla Equipes duelam em três torneios nacionais neste domingo (21): futebol feminino, sub-20 e Série A

Corinthians e Flamengo farão três confrontos neste domingo (21) na cidade de São Paulo. O primeiro duelo acontece às 11 horas, no Parque São Jorge, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Um pouco mais tarde, às 14 horas, os rivais se enfrentam no Pacaembu pelo torneio nacional feminino. Por fim, às 16 horas, haverá o jogo pela 11ª rodada do Brasileirão, em Itaquera.Dos ...