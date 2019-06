Esporte Dudu revela pedido de Felipão para jogadores não se acomodarem com boa fase O atual campeão do Brasileirão é líder novamente do torneio e não perde pela competição desde julho do ano passado - são 30 jogos de invencibilidade

O atacante Dudu, do Palmeiras, contou nesta sexta-feira (7), em entrevista coletiva na Academia de Futebol, em São Paulo, detalhes de uma conversa realizada dias atrás entre o elenco e o técnico do time, Luiz Felipe Scolari. O tema do encontro foi um pedido para os jogadores não se acomodarem nem perderem o foco com o bom momento vivido na atual temporada, principalmente n...