Esporte Dudu prevê partida difícil do Atlético-GO com São Paulo: 'precisamos ser cirúrgicos' Emprestado pelo Inter ao Dragão, lateral direito diz torcer pelo título do seu clube de origem

Titular desde o início da Série A do Brasileiro, o lateral direito Dudu pôde reencontrar no Atlético-GO a sequência de jogos que não teve nas temporadas 2018 e 2019. Domingo (31), Dudu e o Dragão recebem o São Paulo, vice-líder da competição, no Estádio Antônio Accioly, em busca de mais um resultado positivo. O jogador entende que o adversário precisa reagir no tor...