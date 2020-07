Esporte Dudu pede para sair e Palmeiras negocia transferência com time do Catar Primeira opção é que Dudu vá por empréstimo de um ano para o time do Catar pelo valor de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões)

O Palmeiras deve acertar a qualquer momento a saída do atacante Dudu para o Al Duhail, do Catar. O jogador pediu para deixar o clube paulista e isso acabou agilizando as negociações entre os times. Resta apenas definir a forma da negociação. O jogador pode sair em definitivo ou emprestado com valor fixado para compra. O certo é que o time alviverde ficará com 20% de u...