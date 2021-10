Esporte Dudu lamenta irregularidade do Vila Nova no 1º turno da Série B para buscar acesso Volante colorado acredita que Tigre poderia ter aproveitamento semelhante ao observado na equipe neste 2º turno da Série B

Dudu é um dos jogadores do atual elenco do Vila Nova com mais tempo de casa. Campeão da Série C 2020 e vice do Goianão, ele entende que o time poderia estar brigando por acesso à Série A. Porém, falhou pela irregularidade no 1º turno, em que a campanha não foi boa. Para o jogador vilanovense, o momento é de aproveitar a fase de estabilidade para somar pontos e garantir j...