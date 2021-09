Esporte Dudu exalta momento no Vila Nova e elogia técnico: ‘tem contribuído’ Volante deu assistência para o gol marcado por Clayton na vitória de 1 a 0 contra o Náutico, na última rodada da Série B

Autor da assistência para o gol marcado por Clayton na vitória contra o Náutico, o volante Dudu celebrou a chance de jogar ao lado de Pedro Bambu e Moacir pelo clube colorado. Com os experientes jogadores em campo, Dudu ganhou mais liberdade no meio-campo e tem auxiliado na transição ofensiva, já que os companheiros revezam na marcação no setor. Dudu não partici...