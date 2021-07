Esporte Dudu e Henan voltam a treinar, mas são dúvidas no Vila Nova Higo Magalhães não confirmou que utilizará os atletas contra a Ponte Preta, mas volante deve ser novidade entre os relacionados do Tigre

O técnico Higo Magalhães vai para seu terceiro jogo interino do Vila Nova, e a equipe colorada deverá ter novidades entre os relacionados para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado (3). O volante Dudu e o atacante Henan voltaram aos treinos nesta semana e devem reforçar o Tigre nas próximas rodadas. Para o jogo contra a Ponte Preta, Dudu é cotado inclusive para jogar. Henan, no entanto, segue co...