Esporte Dudu desfalca o Vila Nova contra a Aparecidense Suspenso, volante desfalca o time colorado no encontro entre os líderes do Grupo B do Campeonato Goiano

O volante Dudu será desfalque no Vila Nova contra a Aparecidense, no jogo entre os líderes do Grupo B do Campeonato Goiano. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Iporá. O time colorado voltou a treinar nesta quinta-feira (15) e iniciou a preparação para o confronto contra a Aparecidense. O provável substituto é o volante Kallyl, já que...