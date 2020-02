Esporte Dudu celebra marca de 300 jogos pelo Palmeiras e mira mais: 'Espero 400, 500' Na história recente do clube, apenas o goleiro Sérgio (2005) e os volantes Cesar Sampaio e Galeano (2000) ultrapassaram a marca de 300 partidas

Se o técnico Vanderlei Luxemburgo não aprontar surpresas na escalação do Palmeiras para o duelo de quinta-feira, diante do Guarani, no Allianz Parque, Dudu vai completar seu 300º jogo pelo clube. Já são cinco anos com a camisa alviverde. Ele é o jogador com mais partidas no elenco. Não é pouca coisa, como destacou o atacante em entrevista coletiva nesta terça. "É bem ...