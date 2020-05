Esporte Dudu afirma que elenco do Palmeiras reduziu salários para preservar funcionários O elenco palmeirense aceitou tanto reduzir os salários em 25%, como também distribuir o pagamento mensal de direitos de imagem entre alguns meses do próximo ano

O atacante Dudu, do Palmeiras, comentou nesta quarta-feira (13) a situação econômica do futebol brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus. Na opinião dele, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo teve postura exemplar ao aceitar a redução salarial de 25%, proposta pela diretoria. Desta maneira, segundo o jogador, foi possível evitar a demissão de funcionários q...