Esporte Dudu é o primeiro reforço regularizado no Vila Nova Além do meia, time colorado oficializou prorrogação de contrato com atacante da base: Henrique é ponta esquerda e renovou até o final de 2021

O meia Dudu já está regularizado em seu retorno ao Vila Nova. O jogador de 23 anos é o primeiro reforço do time colorado que tem contrato registrado no Boletim informativo diário da CBF. Ele treina com a equipe desde a reapresentação, no dia 16 de maio, e vai iniciar sua terceira passagem pelo Tigre - vínculo é válido até o final de 2021. Além de Dudu, o Vila Nova já an...