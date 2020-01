Esporte Dudamel se demite da seleção venezuelana e fica livre para assumir o Atlético-MG O treinador argumentou que o relacionamento com os diretores da Federação Venezuelana de Futebol se deteriorou rapidamente e observou que isso afetaria sua continuidade na seleção

Rafael Dudamel está próximo ser o novo técnico do Atlético Mineiro. Nesta quinta-feira (2), o treinador deu um importante passo para se tornar treinador do clube, em acordo que deverá ser válido pelos próximos dois anos, ao renunciar ao comando da seleção venezuelana. Para seu pedido de demissão, Dudamel argumentou que o relacionamento com os diretores da Federaçã...