Esporte Dudamel é demitido do Atlético-MG após eliminação na Copa do Brasil Treinador venezuelano, membros da comissão técnica e até dirigentes não resistiram depois da equipe dar vexame e cair na Copa do Brasil de forma precoce

Rafael Dudamel não é mais técnico do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou a demissão do treinador, assim como outros membros da comissão técnica e da diretoria, horas depois da eliminação do time na Copa do Brasil, diante do Afogados, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no sertão pernambucano. "Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de...