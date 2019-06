Esporte Duas provas marcam abertura da Volta Ciclística de Goiás Nas etapas desta quarta-feira, a equipe de Ribeirão Preto (SP) obteve a vitória na prova de contrarrelógio (cada time tem 6 ciclistas)

Uma prova disputada pela manhã, com 19,7 km, nos arredores de Caldas Novas, na modalidade do contrarrelógio, e outra à tarde, no sentido Caldas, Rio Quente e chegada na Praça do Maçom, em Caldas Novas, com 58 km de percurso, marcaram a abertura da 16ª Volta Ciclística de Goiás, nesta quarta-feira (dia 5), na cidade das águas quentes. Na média, 85 inscritos participaram d...