Esporte Duas gerações duelam pelo 3º lugar da Copa América Chilenos são bicampeões e tem base experiente, enquanto argentinos tem seleção renovada

Argentina e Chile fazem neste sábado, às 16 horas, na Arena Corinthians, a disputa pelo terceiro lugar da Copa América em duelo de gerações. De um lado, a nova seleção do técnico estreante (e interino) Lionel Scaloni tenta recolocar os argentinos no rumo das conquistas. Do outro, Medel, Vidal e Alexis Sánchez, bicampeões do torneio continental, caminham para o adeus ...