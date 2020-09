Esporte Duílio Monteiro será candidato à presidência do Corinthians, diz Andrés Atual diretor de futebol chegará forte para as eleições após Andrés Sanchez vender os naming rights do Itaquerão para a Neo Quimica, por R$ 300 milhões

O presidente do Corinthians, Andrés Sanches, confirmou o que atual diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, será o candidato da situação, grupo "Renovação e Transparência", nas eleições para a presidência do time alvinegro, que ocorrem em 28 de novembro deste ano. A confirmação ocorreu no programa Encontro de Craques, do canal Bandsports. "O Duílio Montei...