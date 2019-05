Esporte Duílio diz que não foi procurado para substituir Edu na seleção brasileira Edu Gaspar deixará a seleção brasileira depois da Copa América. Ele aceitou a proposta do Arsenal para ser diretor de futebol do clube inglês

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, negou qualquer contato para assumir a vaga de Edu Gaspar como coordenador técnico da seleção brasileira. O dirigente disse que por enquanto é apenas especulação dos jornalistas. "Não fui procurado. Não tive contato com ninguém de lá. Torço muito para a CBF, ela está em boas mãos. O Edu é um grande profissiona...