Esporte Dribles, gols e ascensão marcam meteórica carreira de Michael A temporada de 2019 reservou o protagonismo para Michael. Foi o grande nome e terminou o ano como artilheiro da equipe e revelação da Série A, após duas temporadas de oscilação

Natural de Poxoréu (MT), Michael chegou ao Goiás em abril de 2017. Desde sua estreia, no dia 13 de abril - entrou no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Copa do Brasil -, o atacante colaborou com gols, assistências, muitos dribles e também com a recuperação do clube. “Agregou muita coisa. Fez com que jovens, que não estão em clubes, possam segu...