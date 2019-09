Esporte Dribla até pensamento: Michael exibe repertório de fintas no Brasileirão Acostumado a entortar adversários, atacante do Goiás lidera ranking e considera dribles como parte da essência do futebol brasileiro e de seu estilo

Chapéu, caneta, lambreta e meia-lua, ou simplesmente drible da vaca, fazem parte do repertório de Michael. Até o início da 22ª rodada, o atacante liderava o ranking de dribladores da Série A. Em 78,7% das tentativas, as fintas são concluídas com sucesso, de acordo com o Footstats. O histórico de disputas na várzea serviu para moldar o estilo, que foi aprimorado nos g...