Dragão vê semelhanças com campanhas vitoriosas

Com o fechamento da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético se manteve na vice-liderança e ainda viu a distância para o líder Bragantino reduzir para dois pontos. Com mais de um terço da competição já realizado, o Dragão vê sua campanha se assemelhar com trajetórias de sucesso na competição, como nos acessos de 2009 e 2016 - o segundo com conquista d...