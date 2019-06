Esporte Dragão tenta coroar trabalho com título no sub-15 Após campanha quase perfeita, rubro-negro disputa taça do Campeonato Goiano sub-15 com Goiás

Descobrir novos talentos é a finalidade das categorias de base. Mas, aliar isso à conquista de um título também é algo interessante. Assim, o Atlético disputará nesta quinta-feira (27), às 15h30, o único título que o clube poderá conquistar, no primeiro semestre na base - o do Campeonato Goiano sub-15. Os meninos atleticanos recebem o Goiás, no CT do Dragão, precisando do e...