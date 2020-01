Esporte Dragão tem novo patrocinador master Última vez que o clube rubro-negro teve patrocinador principal foi em 2018, com a Caixa. Agora será uma casa de apostas alemã

O Atlético inicia, nos próximos dias, a reforma do sistema de iluminação do Estádio Antônio Accioly e ampliação da sua capacidade de público - deve ganhar cerca de 2 mil lugares para atender exigências para jogar a Série A no local. Para o custeio das obras, o Dragão acertou novo patrocínio master, cuja marca será usada na camisa, nas redes sociais, placas e outras m...