Esporte Dragão tem nova safra e produção interna no gol Clube tem opções mais jovens em relação aos anos anteriores e busca formar profissionais na base

Reformulado em termos de goleiros - do ano passado, só permanece no elenco o reserva e prata da casa, Lucas Pereira -, o Atlético tem nova safra de especialistas na posição com um dado que chama a atenção: a juventude. O mais velho deles é o atual titular, o paranaense Kozlinski, que tem 27 anos e chegou, no início do ano, depois de boa passagem pelo Avaí.No geral, a média do...