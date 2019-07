Esporte Dragão sai atrás, vira no Accioly e vai à vice-liderança da Série B Atlético alcança 24 pontos e está atrás só do Bragantino, que tem 29 pontos

Na volta à sua casa, após boa vitória sobre o América (MG), o Atlético encarou situação adversa. Terminou o primeiro tempo atrás no placar. Pior: perdendo por 2 a 0, para o Operário Ferroviário, de Ponta Grossa (PR), numa atuação abaixo da crítica na etapa inicial. Apático num tempo, letal no outro. Assim, com reação empolgante na etapa final, o Dragão virou para cima d...